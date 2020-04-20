توفير لنش لنقل كبار السن بين رأس البر وعزبة البرج بدمياط

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط لمدة أسبوع وغلق جميع الطرق المؤدية لها والمعديات للحد من التجمعات خلال أعياد الربيع وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتيسير على المقيمين بالمدينة.كما تم تخصيص لانش بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المسطحات المائية لنقل المواطنين وكبار السن والحالات الحرجة التى تتلقى العلاج بمستشفيات رأس البر وعزبة البرج، كما شهدت رأس البر منذ أواخر الأسبوع الماضي تواجدا أمنيا مكثفا لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة لمنع أى ازدحام أو تجمعات للمواطنين بها والتعامل الحاسم مع أى مخالفات لتلك الإجراءات.