مرور الجيزة ينشر أوناش على طرق الكورنيش لرفع السيارات المتوقفة

نشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خدمات أمنية لتنفيذ قرار الوزارة برفع كافة السيارات المتواجدة بالطرق المطلة على كورنيش النيل.حيث نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير مرور الجيزة أوناش وخدمات مرورية، لرفع السيارات المتواجدة بالقرب من كورنيش النيل، بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والدقي والعجوزة، حتى مناطق الكيت كات وإمبابة وصولا لمنطقة الوراق.وكانت وزارة الداخلية أكدت أنه تم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات، اعتبارًا من أمس الأحد 19 إبريل، عقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر غلق المولات والمحال التجارية، يوم الاثنين، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.