إيران: تواجد القوات الأمريكية يثير التوتر في المنطقة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن تواجد القوات الأمريكية يثير التوتر وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن موسوي القول في مؤتمر صحفي: إن "وجود القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، يثير التوتر وعدم الاستقرار، كما أن وجود هذه القوات غير مشروع وغير قانوني، فهذه منطقتنا وينبغي أن تتحرك فيها دورياتنا العسكرية دون أية عراقيل".وتابع أن "إيران ترفض وجود القوات الأجنبية في المنطقة، وعلى هذه القوات أن تلتزم بضوابط المرور والملاحة، كي لا تضطر قواتنا إلى توجيه التحذيرات لها".وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل منهما الآخر في الخليج.