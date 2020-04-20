محافظ أسوان يعتذر لأسرة العقاد: قيمة وقامة فى الأدب

قدم اللواء أشرف عطية، محافظة أسوان، الاعتذار لأسرة الأديب الراحل عباس محمود العقاد، على ما قام به البعض تجاه تمثاله الذي يوجد وسط المدينة.وقال "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية: "أنا مش عاوز أقول إن الشباب الصغير عديم الوعي استغل فترة الحظر وعمل حاجة زي دي، لكن أنا بعتبر نفسي من أبناء أسوان ونقدم الاعتذار لأسرة الأديب الذي هو قيمة وقامة في الفكر والأدب وابن المحافظة".وأضاف، أنه تعامل على الفور عندما شاهد ما حدث للتمثال من قبل البعض، لافتا إلى أنه تواصل مع وزيرة الثقافة، وخلال الشهر القادم سيتم تطوير ميدان العقاد، وذلك ليس بسبب الواقعة ولكن للخطة التي تم إعدادها مسبقا من أجل تطوير المحافظة.وأضاف محافظ أسوان: "وأقول لأسرة الأديب العظيم سوف تفتخرون بهذا المكان بعد تطويره".وكان ميدان العقاد بمحافظة أسوان، قد شهد واقعة قيام البعض بوضع "جوال" على شكل كمامة على أنف وفم تمثال الأديب الراحل بشكل أحزن من شاهده، عقب انتشار الصورة عبر السوشيال ميديا.