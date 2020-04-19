هاني شاكر: أغنية «الجيش الأبيض» باقة ورد لأبناء الطاقم الطبي

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أغنيته الجديدة المهداة لأطباء مصر باسم "الجيش الأبيض" قائلًا: "إحساسي يمثل إحساس كل المصريين تجاه أبناء جيش مصر الأبيض ووقفته المشرفة والعظيمة منذ بداية أزمة كورونا بالاضافة لدور الشرطة والجيش دفعني لعمل هذه الأغنية".وأكمل شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي قائلًا: "هذه الأغنية تمثل باقة ورد واعتراف بجميلهم في ظل الأزمة الراهنة؛ وجاءت كواليسها عندما هاتفت صديقي أمير طعيمة ورحب جدًا بالفكرة وفورًا أرسل لي الكلمات واتصلت بالملحن خالد جنيدي لإتمام الاغنية".وتابع قائلًا: "ربنا يحيمهم ويحفظهم وأزمة كورنا أثبتت إن الجيش الأبيض لا يقل في أهميته لمصر عن القوات المسلحة والشرطة".