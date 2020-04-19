طلب إحاطة برلماني يحذر من إعادة استخدام الجوانتيات والكمامات

وجه النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، طلب إحاطة إلى رئيس الحكومة وزارات الصحة، والبيئة، والتنمية المحلية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الطبية مثل الكمامات والجوانتيات خصوصا مع انتشار فيروس كورونا.وقال النائب: تعاني دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا مثل باقي المناطق على مستوى الجمهورية من أزمة إلقاء المواطنين المخلفات الطبية خصوصا المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا في مقالب القمامة وعدم التخلص الآمن منها.وأشار إلى أنه انتشرت في مقالب القمامة في الفترة الأخيرة الكمامات والجوانتيات المستعملة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة في نشر العدوى بفيروس كورونا، لاسيما وأن أغلب المخلفات الطبية هذه الأيام من المواطنين الذين يستخدمونها كإجراء وقائي ضد الفيروس.وقال عمرو غلاب: لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من معدومي الضمير يعيد استخدام هذه الأدوات مرة أخرى بغسلها وإعادة بيعها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية بتنسيق الجهود وإيجاد آلية للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ومنع إلقاءها في مقالب القمامة حرصا على صحة المواطنين ولمنع انتشار العدوى، وفي نفس الوقت زيادة حملات التوعية بمخاطر عدم التخلص الآمن من هذه الأدوات.وشدد غلاب على الجهات الرقابية المختلفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تشديد الرقابة ولمنع إعادة استخدام هذه الأدوات مرة أخرى، وفي مقدمتها الصيدليات التي تبيع الجوانتيات والكمامات للتأكد من مصادر تصنيعها.