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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

أبرز المجهودات العلمية المصرية لإنتاج عقار للقضاء على كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:56 م
كورونا
كورونا
أسماء منصور
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كشفت جائحة كورونا التي أرهقت العالم أجمع من مشرقه إلا مغربه أن المجال الطبي بشكل عام والأبحاث الإكلينيكية بشكل خاص هو أساس البنية التحتية للدول القوية ومن أجل ذلك تتسابق الدول في إجراء التجارب السريرية من أجل الوصول للقاح مضاد لفؤرةس كوفيد ١٩ المستجد.

ولم تكن مصر ببعيدة عن ذلك فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس قد أعطت موافقتها على إجراء ٧ تجارب سريرية في مصر للوصول لعلاج لفيروس كورونا، كما أن هناك بحثين في مرحلة التجارب السريرية في انتظار مواففة اللجنة.

المركز القومي للبحوث كذلك لا يوفر جهدا لمواجهة هذا الفيروس المستجد حيث يقوم القومي للبحوث بعمل دراسات ترصد طبيعة سلوك الفيروس، فضلا عن إجراء اختبار لبعض اللقاحات للتحكم في الفيروس، بالإضافة إلى أن المركز القومي البحوث قام بإجراء تجارب على دواء ( أفيجاي) الذي تم استخدامه في دول آسيوية مثل الصين واليابان وأثبت فعاليته بشكلا كبير.

جامعة المنصورة أيضا ستشارك في مثل هذه الأبحاث حيث أعلن رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة أطلقت مبادرة لدعم ٤ أبحاث سريرية لبروتوكلات علاج فيروس كورونا ويمكن إجراءها على المرضى إذا سمح لجامعة المنصورة بالمشاركة في هذه الأبحاث، وسيتم دعم هذه الأبحاث من قبل الجامعة بواقع ٣٠٠ الف جنيه لكل بحث.

وقد كشف الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء في تصريحاته لأحد المواقع عن البروتوكول المتبع في المشاركة في إجراء التجارب السريرية، مؤكدا أنه يعتمد على مجموعة من الأسس التي يجب مراعاتها وتلك الأسس هي أسباب موافقة لجان أخلاقيات البحث العلمي على إجراء هذه التجارب السريرية في مصر مثل أن يكون هذا البحث قد تم إجراؤه وتطبيقه في دولة المنشأ، بمعنى أن يكون العقار محل البحث قد تم تجربته على مواطنين من بلد المنشأ، وأن يكون المستحضر قد مر بمراحل ما قبل الإنسان وتم اختباره.

جدير بالذكر أن الدول المشاركة في الأبحاث السريرية ستحصل على العقار بسعر أقل من الدول الأخرى التي لم تشارك.

وقد أعلنت ٩٠ دولة عن اهتمامها بالانضمام لتجارب الأبحاث السريرية التي تضم الآن أكثر من ٩٠٠ مريض وذلك طبقا لتصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية.

وبخصوص مصر فإن مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية وجه نداءه لوسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

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