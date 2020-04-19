الصحة: إجراء تحليل كورونا للعاملين بمستشفيات العزل عند وصولهم ومغادرتهم

- عزل الحالات المشتبه فى إصابتها بين العاملين فى المستشفيات وإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابتهم بالفيروس

- تكثيف فرق مكافحة العدوى فى المستشفيات والتشديد على استخدام أدوات الوقاية الشخصية



كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن إرسال منشور إلى مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى مستشفيات العزل، بتعليمات جديدة مشددة لحماية الفريق الطبى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى للمرضى وأعضاء الفريق الطبى القائم بالعمل بمستشفيات العزل.وأوضح المنشور الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد " الكاشف السريع" لجميع الأفراد المشاركين فور وصولهم المستشفى وفى حالة إيجابية التحليل يتم العزل وأخذ مسحة وإجراء تحليل PCR، بالإضافة إلى إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد لجميع العاملين قبل مغادرة مستشفى العزل وفى حالة إيجابية التحليل أيضًا يتم العزل وأخذ مسحة وإجراء تحليل PCR.وأكدت وزارة الصحة فى منشورها، أنه فى حال ظهور أى أعراض اشتباه على أحد العاملين يتم العزل وإجراء تحاليل PCR فورا ومتابعة الحالة طبيًا طبقًا للبروتوكولات، كما شددت على تدريب جميع المشاركين قبل العمل على إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات العزل أساليب الوقاية للأطقم الطبية مع الاعتماد على الكتيب الصادر من الإدارة العامة لمكافحة العدوى كمرجع لإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.وشددت وزارة الصحة على تكثيف فريق مكافحة العدوى بمستشفيات العزل للتأكد بصفة مستمرة من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى واستخدام أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من إدارة مكافحة العدوى.كما وجهت بصرف الأدوية الوقائية المحددة للأطقم العاملة وفقًا للبروتوكول المعتمد لحماية الأطقم الطبية والتأكد على العاملين بضرورة تناولها حرصًا على العاملين مع صرف الكميات اللازمة لهم للاستخدام بعد انتهاء فترة عملهم بالمستشفى قبل المغادرة، وإرسال إفادة معتمدة من المستشفى لجميع العاملين عند مغادرتهم المستشفى بفترة عملهم داخل المستشفى موجهه إلى جهة عملهم الأصلية.وشددت وزارة الصحة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعلاج والمتابعة المستمرة وفقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة، وذلك فى حالة إصابة أي فرد من الفريق الطبى بمستشفيات العزل، لافتة إلى أنه سيتم احتساب فترة علاج العاملين المصابين بمستشفيات العزل والمستشفيات المعنية بمجابهة الجائحة وكذلك فترة النقاهة اللازمة بعد الشفاء اجازة مرضية يستحق عنها العامل كافة مستحقاته المالية بما فى ذلك مكافأة العمل بمستشفيات العزل فترة العلاج والنقاهة.كما طالبت كافة مستشفيات العزل بموافاة قطاع الرعاية العلاجية فور انتهاء فترة العمل بأسماء العاملين لصرف المستحقات المالية للمشاركين، إلى جانب تجهيز بيان شهرى بالمشاركين فى تلك المهمة الوطنية لتجهيز تقدير أدبى لائق لهؤلاء الأبطال.