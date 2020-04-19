أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، وصول 156 عراقيا من العالقين بمدينة مشهد الإيرانية وأنها الرحلة الاستثنائية الأولى التي نفذتها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بإحدى طائرات أسطولها مخصصة لإجلاء هؤلاء العراقيين من مدينة مشهد إلى أرض الوطن.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أنه تم إجلاء 657 مواطنا عراقيا على متن الرحلات الاستثنائية للناقل الوطني العراقي، توزعت على 4 رحلات باتجاه العاصمة بغداد.وأوضحت أن تسيير هذه الرحلة جاء على خلفية المناشدات التي وجهت للنقل وباقي الجهات المعنية من قبل الجالية العراقية العالقة في إيران، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة وموافقة خلية الأزمة ووزارة الخارجية العراقية.وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوصات الصحية المطلوبة من قبل ملاكات وزارة الصحة في مطار بغداد الدولي خصصت الشركة العامة للمسافرين والوفود حافلات حديثة لنقل المسافرين مجانًا برفقة حماية أمنية إلى مدينة الزائرين في محافظة كربلاء لاستضافتهم لمدة 14 يوما (الحجر الصحي) وإكمال الفحوصات الطبية المطلوبة التي تثبت إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها.