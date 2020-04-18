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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالغفار: محدش هيتخرج ناقص حتة والتعليم عن بعد هو المستقبل

السبت 18/أبريل/2020 - 11:13 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، سيكون مختلفًا تمامًا عما قبله، موضحًا أن الدراسة النمطية المعمول بها لن تستمر فى المستقبل، متابعًا: «كان هناك ميزة واحدة فى ظل ما تعانيه مصر ودول العالم الآن هو ما توصلنا إليه من التعليم عن بعد».

وأضاف «عبدالغفار» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المستقبل سيكون التعليم فيه عن بعد، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قبل أزمة كورونا ووجه بمواكبة التطور التكنولوجيا وتقوية البنية التحتية ومجاراة العالم فى عملية التعليم عن بعد، وتابع: «سيتغير وجه التعليم فى العالم وبالتحديد فى مصر».

وشدد وزير التعليم العالى على أن الوزارة تعمل على تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، وعليه لا يصح أن يتخرج طبيب دون أن يحصل على المادة العلمية المخصصة له، وتابع: "محدش هيتخرج ناقص حتة".

وعلق وزير التعليم العالى على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتحانات هذا العام، قائلًا: "الدولة المصرية بكل مؤسساتها تراجع الموقف المحلى والإقليمى والعالمى على مدار الساعة ونراعى سلامة أبنائها ومستقبلنا.. وعليه أقول للطلاب اطمئنوا لن يكون هناك أى نوع من أنواع المخاطرة".

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الجامعات بحكم القانون مستقلة ولكن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى ينظم العملية الجامعية الحكومية والخاصة ويراعى مستقبل وصحة الطلاب فى المقام الأول.

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