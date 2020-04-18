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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأطباء يؤكدون: الصوم مفيد فى ظل جائحة كورونا.. والهلالى: الخوف يمنع

السبت 18/أبريل/2020 - 10:55 م
الصوم
الصوم
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا يوجد أثر سلبي للصيام على صحة الإنسان ومناعته، وإنما توجد آثار إيجابية والصيام يعطي فرصة للكلى والكبد للتخلص من السموم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كمية السوائل التي يحصل عليها الإنسان خلال فترة الإفطار كافية لتعويض الجسم في فترة الصوم".

ولفت إلى أنه يمكن ترطيب الحلق بالمضمضة، كما أن استخدام السواك يحفز الغدد اللعابية.

ومن ناحيته، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، خلال مداخلة مع أديب، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا يؤكد للناس أن الصيام مفيد للأصحاء.

بينما أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الصيام لا علاقة له بالسوائل ولا المناعة، وإنما قدرة الإنسان على الصوم أو خوفه من الصوم، مشيرًا إلى أن خوف الإنسان من المرض، يرفع عنه فرض الصوم، وذلك في كل المذاهب عدا المالكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الإنسان اللي عنده فوبيا، وخايف إنه لو صام يمرض، المالكية فقط قالوا لازم تصوم، الخوف لا يكفي لرفع الصوم، بينما جمهور الفقهاء قالوا الخوف يكفي، الشافعية والحنابلة والظاهرية".

وأردف: "صحتي قبل ديني، ديني يأمرني بذلك".

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