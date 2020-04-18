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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس وإبراهيم عياد يقودان «تمثيلية القيامة»

السبت 18/أبريل/2020 - 10:27 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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قاد البابا تواضروس الثاني وإبراهيم عياد كبير مرتلي الكاتدرائية «تمثيلية القيامة»، وهي أهم طقوس الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

دخل البابا وأساقفة الكنيسة المشاركين في صلاة القداس داخل الهيكل، وتم إطفاء الأنوار وإغلاق باب الهيكل ثم تبدأ تمثيلية الهيكل بحوار بين البابا والشماس فيبدأ الشماس خارج الهيكل مع البابا من الداخل، قائلًا: «إخرستوس انيستي "المسيح قام" ويجيبه البابا من الداخل، قائلًا: اليسوس انيستي "المسيح قام"».

ثم يقول الشماس: «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية» مرتين، وفي المرة الثالثة يقول «افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد».

فيسأله البابا من الداخل بقوله «مَنْ هو ملك المجد؟»، فيجيبانه بقولهما «الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد، ثم يقرع الشماس باب الهيكل فيفتح الباب وتُضاء الأنوار».

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

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