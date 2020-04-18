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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة تلوين البيض بالألوان الطبيعية فى شم النسيم

السبت 18/أبريل/2020 - 09:10 م
البيض
البيض
غادة موسى
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عاده قديمة عند المصريين متوارثة من الفراعنة وهى تلوين البيض في يوم شم النسيم للاحتفال بقدوم الربيع.

ويرتبط يوم شمّ النّسيم لديهم ببداية حياةٍ جديدةٍ فيقوموا بتلوين البيض في المتنزهات، ولكن يجب أن يتم هذا بطريقة صحية وبألوان طبيعية حتي لا يتسبب ذلك في حدوث أمراض خطيرة.

طريقة تلوين البيض بالألوان الطبيعية، وفقا للدكتورة جيهان الدمرداش خبيرة التغذية والسمنة والنحافة:

١- للحصول علي اللون الأصفر: تُستخدم أوراق الكركم أو بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر أو الحلبة أو الكارى

٢- اللون البرتقالي: فتُسخدم قشور البصل الأحمر مضافةً لأوراق الكركم فيتكون خليط من اللونين الأصفر والبرتقالي مكونًا اللون البرتقالى وكذلك الجزر ايضا يعطي اللون البرتقالى

٣- اللون البنى: تُستخدم قشور البصل لوحدها ويمكن استخدام القهوة للحصول على لونٍ بنى أكثر قوة.


4- اللون البنفسجي: يستخدم قشر الباذنجان المجفف أو الأخضر أو مركز عصير العنب الأحمر.

5- اللون الأخضر: تُستخدم أوراق النعناع أو البقدونس أو أوراق السبانخ.

6- اللون البرونزي: تسُتخدم قشور المكسرات

7- اللون الاحمر: نستخدم البنجر

طريقه استخدام المواد الطبيعية السابقه لتلوين البيض

١- يُملأ قدر صغير بكوبين من الماء وتوضع المادة المراد استخلاص اللون منها وتترك حتى الغليان

٢- تُضاف ملعقتا طعام من الخل لتثبيت الّون لمدٍ أطول

٣- يُضاف البيض ويُترك ربع ساعة لاكتساب اللون وتزداد المدة إذا أردنا لونًا أغمق

٤- يمكن خلط نوعين من المواد الطبيعية المستخدمة في التلوين لابتكار ألوان جديدٍ وجميلة خلابه

٥- يُمكنك بعد إكساب البيض الألوان وتزيينها وضعها في سلةٍ من القش مزينة بالأشرطة.

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