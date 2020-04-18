أوكرانيا: أزمة كورونا لن تعرقل التحقيق حول تحطم الطائرة فى إيران

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن وباء (كوفيد-19) لن يعرقل إجراء تحقيق في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية التي أسقطتها إيران في يناير الماضي.وقال كوليبا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «أوكرانيا برس»: «إن الوباء يعقد كل شيء، فالدبلوماسية ككل تمر بوقت خاص عندما يتم نقل جميع الاتصالات إلى الإنترنت، ولكن أؤكد أن هذا لا يؤثر بشكل كبير على المفاوضات حول هذه القضية، أي أن كل شيء يحتاج إلى حل لتحقيق الهدف، وهذه المسألة يمكن حلها حتى في مثل هذه الظروف».وأشار الوزير الأوكراني إلى أنه عقد أمس الأول مؤتمرًا هاتفيًا مع وزراء خارجية كندا والسويد وأفغانستان وبريطانيا ناقشوا خلاله هذه القضية أيضًا، وقال كوليبا: «اتفقنا على أن الوباء لن يعوق عملنا في أي من القضايا الرئيسية، علينا فقط أن نبتكر طرقًا أكثر إبداعًا لحل المشكلات اللوجستية».كما أكد وزير الخارجية الأوكراني، أن موقف بلاده لم يتغير، وأنه يواصل العمل على النتيجة بالتعاون الوثيق مع الزملاء في مجموعة التنسيق والرد الدولي لصالح ضحايا الطائرة، وقال إن «الهدف لم يتغير، وهو إقامة العدل ودفع تعويضات للأسر، وإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف يكشف المسؤولية عن إسقاط الطائرة وفقًا للقانون الدولي».