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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: إصابات كورونا اليوم سجلت رقما قياسيا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:24 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامى أحمد موسى، إن الإصابات بفيروس كورونا اليوم فى مصر سجلت رقما قياسيا بينما عدد الوفيات أقل من الأيام الماضية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع ارتفع عن الأسابيع الماضية، ونتمنى خلال الأيام القادمة أن تنخفض نسبة الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

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