«الصحة العالمية» تتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حيث ينقل كل مصاب العدوى لأربعة آخرين.وأضاف «حشيش» خلال لقاء عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أن معدل الإصابة اليومي في مصر لا يتضاعف بصورة كبيرة مثلما حدث في دول أخرى، حيث يتضاعف المعدل كل 9 أيام تقريبا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأوضح مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أنه عندما يصاب شخص بفيروس كورونا فإنه يكتسب مناعة، لكن مدة وجودها في الجسم ليست معلومة حتى الآن، منوها إلى أنهم لا يستطيعون حتى الآن تحديد ذروة فيروس كورونا لانتشاره السريع على مستوى العالم.