رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجموعة «طلعت مصطفى» تساهم بـ 62 مليون جنيه لمواجهة تأثير كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:47 م
طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
محمد إبراهيم
طباعة

- المجموعة تتبرع بـ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر و25 مليونا لمبادرة حياة كريمة و8 ملايين لوزارة الصحة وشراء 10 أجهزة تنفس صناعى

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابا من المهندس هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، بشأن إسهام المجموعة بحزمة تبرعات بلغت ٦٢ مليون جنيه للمشاركة في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

وأشار المهندس هشام طلعت مصطفى في خطابه إلى أن هذه المساهمات تأتي في إطار إيمان المجموعة بدور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد".

وأضاف أن قيمة التبرع البالغة 62 مليون جنيه، تم توزيعها على عدد من الأنشطة المختلفة، حيث تم التبرع بشراء 10 اجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، والتبرع بمبلغ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى التبرع بـ 25 مليون أخرى لصالح مبادرة حياة كريمة، فضلا عن قيام المجموعة بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة.

وأعلن في خطابه لرئيس الوزراء أن هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة وذلك للتوسع في المشاركة الإيجابية لها مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان.

من جانبه توجه رئيس الوزراء بالشكر للمسئولين والعاملين بالمجموعة، مثمنا مساهمات القطاع الخاص مع الدولة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن تكاتف الجميع هو السبيل للخروج من هذه الأزمة بسلام، واستعادة جهود بناء الدولة المصرية، وتقدمها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

«التعليم» ترد على «تغيير آليات عمل البحث» لطلاب «النقل»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

الصحة: مخزون الدم اليومي 20 ألف كيس.. وتطالب المواطنين بالتبرع

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

الهلال الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

«عُض قلبي ولا تعض جاتوهي».. رد يوسف زيدان على رافضي نقده للشيوخ

مجدي يونس: كتبت«ميراث الجد عثمان» و«باطنه فيه الرحمة» في عزلتي

10 معلومات لا تعرفها عن شيخ الخطاطين محمد حمام

«طقوس الغواية» جرس إنذار عن ترييف المدن وزحف العشوائية