غدًا.. بدء صرف «تكافل وكرامة» شهر أبريل وفقا للإجراءات الجديدة

تكافل وكرامة شهر أبريل؛





السبت.. صرف تكافل وكرامة شهر ابريل

وأضافت الوزارة، ان يبدأ صرف مستفيدي تكافل وكرامة شهر أبريل ، غدًا السبت، لعدد اكثر من مليون مستفيد من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة بقيمة اجمالية حوالي 482 مليون جنيه، على أن يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 مليون جنيه، وهذا بخلاف 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج "الضمان الاجتماعي " والذي سيتم تحويلهم إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي 2020-2021 مع صدور قانون للدعم النقدي الموحد الذي يتضمن جميع أنواع الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.





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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا السبت، صرف دعم المستفيدين من تكافل وكرامة شهر أبريل والبالغ عددهم 3 ملايين أسره بما يشمل حوالى12 مليون شخص، بقيمة مليار و385 مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والذى يصل عددهم حوالى 4000 مكتب بريد.وأكدت الوزارة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال صرفلتفادي تكدس وزحام المواطنين ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والتي تضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام.