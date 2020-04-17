حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين المترددين على البنوك

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعرض "مُسن" لواقعة سرقة مبالغ مالية من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ينتحلون صفة رجال شرطة" حال تواجده بحلوان.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تم تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه موظف بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم، حيث قرر أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد بدائرة القسم، وبحوزته مظروف بداخله مبلغ مالى ١٨ ألف جنيه و٣ دلايات ذهبية وحال سيره بالشارع اعترضته سيارة ملاكى (لم يحدد أرقامها) ترجل منها ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه، وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية.وتوصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ملاكى مستأجرة لأحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة.تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم طبنجة صوت وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى 10 آلاف جنيه و3 دلايات ذهبية.واعترفوا بارتكاب الواقعة باسلوب التتبع وانتحال صفة رجال شرطة، وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.