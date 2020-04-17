رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين المترددين على البنوك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:59 ص
حبس
حبس
طباعة
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعرض "مُسن" لواقعة سرقة مبالغ مالية من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ينتحلون صفة رجال شرطة" حال تواجده بحلوان.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تم تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه موظف بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم، حيث قرر أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد بدائرة القسم، وبحوزته مظروف بداخله مبلغ مالى ١٨ ألف جنيه و٣ دلايات ذهبية وحال سيره بالشارع اعترضته سيارة ملاكى (لم يحدد أرقامها) ترجل منها ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه، وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة ملاكى مستأجرة لأحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة.

تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم طبنجة صوت وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى 10 آلاف جنيه و3 دلايات ذهبية.

واعترفوا بارتكاب الواقعة باسلوب التتبع وانتحال صفة رجال شرطة، وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والقاهرة 26 درجة

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

هل تؤثر إجازة النبوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

صندوق التنمية المستدامة.. خيار العائلات الأسرع لنيل الجنسية

وفاة الممثل الهوليوودى براين دينيهى عن 81 عامًا

فعاليات الاحتفال بيوم الأرض «أونلاين» الأربعاء

وضع كمامة على وجه تمثال مارادونا فى بوينس آيرس

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»