الشناوي: الإخوان خائفة من «الاختيار».. و«الممر» أرعبهم

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة وتضحيات شهداء الوطن سيعيد الروح الوطنية، للشاشة المصرية، لأننا مقصرون في حق أبطالنا وتاريخنا الوطني وهذا المسلسل يعد استعادة لروح الوطن.وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع عبر فضائية "ON E"، أن خوف جماعة الإخوان الإرهابية من الأعمال الوطنية سببه أن الوطن بالنسبة لهم لا شيء، وليس لهم ولاء لمصر والوطن وفيلم الممر أرعبهم بسبب رفع الروح الوطني لدى المصريين، بالإضافة إلى أنهم ضد الفن والإبداع.وعلقت بسمة وهبة، قائلة، إنه خلال شهر رمضان الكريم يتم سلسلة الشيطان، من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن شياطين الإنس يعملون على إخلاء الساحة للدراما التركية التى تراجعت خلال الفترة الماضية، ويقومون بمهاجمة الدولة المصرية وترويج الشائعات حولها من أجل النيل منها ومن شعبها.