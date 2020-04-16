متحدث الوزراء: الأحد يوم عمل طبيعي ووسائل المواصلات تعمل حتى الثامنة

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن يوم الأحد القادم يوم عمل طبيعي للجهات الحكومية، ووسائل المواصلات تعمل حتى الثامنة من مساء ذلك اليوم.وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن توقف وسائل النقل العام والتنقل بين المحافظات سيكون في شم النسيم، الموافق الإثنين المقبل 20 إبريل، مشيرًا إلى أن السيارات الخاصة سيكون مسموح لها بالتنقل حتى الثامنة مساء من ذلك اليوم.وعن الازدحام خلال الأسبوع الجاري، أوضح متحدث الوزراء أنه يعود إلى إقبال المواطنين على شراء مستلزمات رمضان.على جانب آخر، أكد نادر سعد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أى أحد لا يلتزم بأسعار منتجات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا.