خطة لمنع زيارة نصف مليون مواطن للإسماعيلية خلال شم النسيم

تستقبل محافظة الإسماعيلية، عاصمة الربيع واحتفالات شم النسيم كما يطلق عليها- ما يزيد على نصف مليون زائر سنويًا في احتفالات شم النسيم من مختلف المحافظات من ضمنها "القاهرة-الشرقية-بورسعيد" وغيرها من المحافظات، ففي يوم شم النسيم يصعب السير في شوارع المحافظة من تكدس المواطنين، وخاصة في منطقة الكورنيش، وحدائق الملاحة "نمرة 6"، إلا أن هذا العام بات جميع أهالي الإسماعيلية في حالة من الخوف من الاحتفالات، خوفًا من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم بأجمعه."الدستور" استفسر من محافظ الإسماعيلية عن تفاصيل خطة المحافظة لمنع التجمعات.قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية تتميز بسياحة اليوم الواحد لكثرة الحدائق بها، ويأتي إليها العديد من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، ولذلك أصدرت قرارًا بغلق جميع الشواطئ والنوادي الشاطئية والحدائق العامة.ووضعنا خطة من مديرية الأمن للحدائق التي يتم عادة التجمع فيها، وهي حدائق الملاحة والكورنيش المتواجدة في الشوارع، ويمكن لأي مواطن التنزه بها، مؤكدًا أن الخطة شملت وضع عناصر أمنية فيها، ودوريات بشكل مستمر.وطالب محافظ الإسماعيلية، أهالي الإسماعيلية والزائرين بقضاء شم النسيم في المنازل مع أهلنا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.