مستشفى العزل بإسنا تشهد أول عملية ولادة لسيدة مصابة بكورونا

شهدت مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، صباح اليوم الخميس، إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا، وذلك وسط العديد من الترتيبات والإجراءات الوقائية والاحترازية من جانب الفريق الطبي بالمستشفى.وقال وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل في إسنا، إن المستشفى كان قد استقبل قبيل أيام حالة سيدة تدعى «ك.م. ك»، تبلغ من العمر ٣١ عامًا، حامل، وتعاني من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة المصابة بقدر مكثف من الاهتمام نظرًا لكونها حامل، فكان يجري فحوصات طبية لها أكثر من مرة على مدار اليوم.وأشار إلى أنه تم الاستعداد لعملية الولادة مسبقًا من خلال توفير كافة الأدوات الطبية، ورفع معدلات الإجراءت الوقائية لأعلى مستوى وفقًا لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد مدير عام مستشفى العزل، كما تم توفير طبيب نساء وتوليد، وكذلك طبيب اطفال حديثي الولادة، هذا إلى جانب تجهيز حضانات الأطفال بداخل المستشفى.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل في إسنا، أن المستشفى عملت أيضًا على توفير كميات من أكياس الدم، والبلازما وذلك تحسبًا لأية مشكلات قد تواجههم خلال عملية الولادة، مؤكدًا على أن الولادة تمت بنجاح، موجهًا الشكر لكل أعضاء الطاقم الطبي لنجاحهم في إجراء أول عملية ولادة لمصابة كورونا في المستشفى.