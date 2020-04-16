الفقى: ترامب تأخر فى موقفه من الصحة العالمية

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأخر في اتخاذ قراره بقطع المساعدات لمنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أنه أجل القرار لأنه يعتبره جزء من الحرب الباردة مع الصين.وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن يرغب في اتهام منظمة الصحة العالمية بأنها تواطئت مع الصين، وأجلت الإعلان عن فيروس كورونا، وترامب يتصور أنه يستطيع أن يعلن أن الصين السبب في تفشي وباء فيروس كورونا ويحملها المسئولية عالميًا.وأردف: "ترامب يريد أن يعلق الجرس في رقبة القط وهي الصين، وما فعله ترامب ليس وقته ولكن أمريكا معتادة على اتخاذ قرارات غريبة في أوقات صعبة يمر بها العالم"، مشيرًا إلى أنها في السابق انسحبت من اليونسكو.وتابع:"ترامب يتصور أن القرار في صالحه الانتخابي، لكني أتصور أن موضوع كورونا ليس في صالحه حتى الآن".