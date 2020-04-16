الإبراشى للمواطنين: لا تجعلوا شم النسيم يومًا للانتحار الجماعى

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه لم يكن يتوقع أن يكون لدى مصر يوم يسمى "شم النسيم"، مشيرًا إلى أنه كان يراهن على وعي المصريين في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وأن يتخذوا كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ويمتنعون من تلقاء أنفسهم عن الخروج للاحتفال أو التجمع فى الحدائق والمتنزهات.وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على يوم الجحيم، متمثل فى اصرار المصريين على الاحتفال بشم النسيم، وتابع:"لا تجعلوا يوم شم النسيم يومًا للانتحار الجماعي".من ناحيته، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة اتخذت حزمة من القرارات تهدف إلى منع التجمعات وتم عرضها على رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، وتابع:"سيتم من يوم السبت تطبيقها من أجل إحكام السيطرة على منع التجمعات خلال شم النسيم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإبراشي، أنه سيتم غلق كافة المناطق السياحية بالمحافظة تمامًا وستكون قاصرة على قاطنيها فقط، وسيتم منع وسائل النقل الجماعي من الوصول إلى المناطق السياحية سواء القادمة من خارج المحافظة أو داخلها.