أكبر متعافية من «كورونا»: لا تستهينوا بالألم

قالت السيدة رتيبة الراعي، أكبر متعافية من فيروس كورونا، إنها بقيت في المستشفى 16 يومًا، تلقت خلالها رعاية صحية جيدة.وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "بيتعاملوا معانا بقلب وطيبة وابتسامة بالدنيا كلها".ووجهت الحاجة رتيبة، رسالة إلى الشعب المصري، قائلة: "الفيروس ده إنذار من ربنا، وعلينا ألا نستخف به، واللي مبيصليش لازم يصلي".وأردفت الحاجة رتيبة: "متستخفوش به، الألم شديد أوي، وميحسش بيه إلا اللي جربه، ألم كبير ومش هزار، لو قعدت أتكلم لمدة سنة مش هوفي الأطباء وطاقم التمريض حقهم".من جهته أشاد عبدالشافي محمد عبدالشافي، ابن أكبر متعافية من فيروس كورونا بدمياط، بطاقم التمريض والأطباء في مستشفى قها المركزي الذي تلقت فيه والدته العلاج، مشددًا على أن النظافة فوق الخيال والرعاية الطبية على أعلى مستوى.وأضاف "عبدالشافي"، أن أهالي قريته احتفلوا بوالدته فور خروجها من المستشفى ووصولها إلى منزلها.