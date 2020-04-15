رئيس البحث العلمى يتبنى المخترع الصغير ويهديه مكافأة مالية

استقبل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، المخترع الصغير محمد وائل، الطالب بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة النهضة الرسمية بمحافظة الجيزة، بمقر وزارة التعليم العالي.وأعلن صقر خلال برنامج "بر الأمان"، تقديم الإعلامية جيسي العاصي على شاشة "القاهرة والناس"، تبني ودعم ورعاية الطالب محمد وائل.وقدم صقر هدية مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي للمخترع الصغير، معربًا عن سعادته بموهبة الطالب والاختراعات التي قدمها.واخترع الطالب محمد وائل، 5 اختراعات تمثلت في إعادة فك وتركيب أجزاء من ألعابه، ومنها على سبيل المثال سيارة لحل أزمة المرور، وسيارة بها جهاز لكشف المفرقعات، وإنسان آلي لمساعدة المعاقين، إضافة إلى مركب ضد الغرق.وقال المخترع الصغير، خلال حواره مع جيسي العاصي، إن الهدف من هذه الاختراعات حل بعض المشكلات التي تواجه مصر، مؤكدًا حبه للقراءة والمعرفة، وتردده على المكتبات لقراءة الكتب، وخاصة كتب الفضاء.