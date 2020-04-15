تأجيل محاكمة 3 زوروا توكيلا منسوبا لقنصلية مصرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 أشقاء بتهمة تزوير محرر رسمي منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن، إلى الاسبوع الآخير من شهر مايو إداريًا.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كلا من "ط. ا"، عضو مجلس ادارة شركة للانشاء والتعمير، و"م. ا"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة للإنشاء والتعمير، و"خ. ا"، رئيس مجلس ادارة شركة للانشاء والتعمير.صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.وتبين أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، على ارتكاب تزوير في محرر رسمي عبارة عن توكيل خاص منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن، بأن اتفقوا مع المجهول على أن يتقدم إلى القنصلية المصرية بلندن للإدعاء أن أسمه "ع. م. ع" وساعدوه بأن امدوه بالبيانات المراد اثباتها وهي تصالح بالقضية 12500 لسنة 2016 مستأنف القاهرة الجديدة.