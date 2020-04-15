ضبط 5 قضايا تهريب بضائع بـ14 مليون جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة تستهدف مكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.أسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا تهريب، أبرزها بضائع أجنبية الصنع، سجائر وبضائع متنوعة، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي قرابة 14 مليونًا و191 ألف جنيه.وضبط 25 قضية، أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، تنفيذ 109 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 121 مخالفة مرورية متنوعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، للعرض على النيابة للتحقيق.