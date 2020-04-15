رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 7 طلاب سرقوا 13 جهاز كمبيوتر من مدرسة في قنا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:18 م
حبس
حبس
قنا: إسلام البكري
طباعة
قررت النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حبس 7 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في سرقة 13 جهاز كمبيوتر من مدرسة "قفط الثانوية الصناعية" بقرية الكلاحينا.

تلقى اللواء أشرف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد دبش، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن مباحث مركز قفط برئاسة النقيب محمود عفيفي، رئيس المباحث، وبالاشتراك مع كل من النقيبين رامي الطحاوي، وشادي السمان، من ضبط 7 طلاب لاتهامهم لسرقة 13 جهاز كمبيوتر من مدرسة قفط الثانوية الصناعية بقرية الكلاحين.

واستعانة الأجهزة الأمنية بتفزيغ كاميرات المراقبة، للوصول إلى هوية المتهمين بعد تتبع خط طريقهم للوصول للمدرسة، وذلك أثناء فرض حظر التجوال فجر الأحد الماضي.

بدأت تفاصيل الواقعة عند اكتشاف عمال وإدارة المدرسة لواقعة السرقة صباح اليوم الأحد الماضي، وتم إخطار اللواء محمد ضبش مدير مباحث المديرية، الذي أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة النقيب محمود عفيفي رئيس مباحث القسم، وتمكن من كشف لغز واقعة السرقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شم النسيم» إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

الأرصاد: عدم ارتداء الملابس الصيفية لمنتصف الربيع (فيديو)

هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لكورونا سابق لأوانه

السعودية تلغي جميع رحلاتها الجوية حتى نهاية مايو

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم بالصين

كورونا يؤجل لجنة التراث العالمي بالصين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

وزيرة جزائرية تهنئ «عيساوى» لفوزه بجائزة «البوكر» العالمية

إبراهيم المصري يدعو المثقفين بنبذ ظهير الإخوان والسلفيين

بعد قليل.. عرض «باليه كارمن» عبر قناة الثقافة باليوتيوب

صبحي شحاته عن فوز «الديوان الإسبرطي» بالبوكر: «لماذا تفوز الروايات الرديئة دائما؟»