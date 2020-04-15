حبس 7 طلاب سرقوا 13 جهاز كمبيوتر من مدرسة في قنا

قررت النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حبس 7 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في سرقة 13 جهاز كمبيوتر من مدرسة "قفط الثانوية الصناعية" بقرية الكلاحينا.تلقى اللواء أشرف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد دبش، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن مباحث مركز قفط برئاسة النقيب محمود عفيفي، رئيس المباحث، وبالاشتراك مع كل من النقيبين رامي الطحاوي، وشادي السمان، من ضبط 7 طلاب لاتهامهم لسرقة 13 جهاز كمبيوتر من مدرسة قفط الثانوية الصناعية بقرية الكلاحين.واستعانة الأجهزة الأمنية بتفزيغ كاميرات المراقبة، للوصول إلى هوية المتهمين بعد تتبع خط طريقهم للوصول للمدرسة، وذلك أثناء فرض حظر التجوال فجر الأحد الماضي.بدأت تفاصيل الواقعة عند اكتشاف عمال وإدارة المدرسة لواقعة السرقة صباح اليوم الأحد الماضي، وتم إخطار اللواء محمد ضبش مدير مباحث المديرية، الذي أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة النقيب محمود عفيفي رئيس مباحث القسم، وتمكن من كشف لغز واقعة السرقة.