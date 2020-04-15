إصابات كورونا تتجاوز 14 ألفًا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، اليوم الأربعاء، إلى 14 ألفًا و335 إصابة و393 حالة وفاة.وأشار بيان للوزارة اليوم إلى أن الإحصائيات تغيرت وأصبح أكثر المرضى الحاليين بالفيروس في العاصمة فيينا حيث سجلت 1427 حالة، لافتًا إلى تعافي 8098 شخصًا حتى الآن في جميع الولايات النمساوية.ونوه البيان إلى تواجد 1001 حالة في المستشفيات منهم 232 حالة في وحدات العناية المركزة.وذكر البيان أن معدل الاصابات الجديدة ينخفض بخطوات سريعة، مشيرا إلى أن أعلى الإصابات بعد العاصمة جاءت في ولايتي تيرول 1211 والنمسا السفلى 1120، لافتًا إلى أن حالات الشفاء أسرع بشكل ملحوظ في الولايات الفيدرالية الغربية.