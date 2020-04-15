«التنمية المحلية»: غلق الشواطئ العامة والقرى الساحلية فى «شم النسيم»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد على غلق شواطئ المحافظات الساحلية والمتنزهات العامة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الاحتفالات بشم النسيم.وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية «النهار»، على أنه سيتم توقيع عقوبة شديدة على أصحاب القرى الساحلية إذا تم فتح الشواطئ للجمهور.وأوضح أنه تم إلغاء بعض الحجوزات في بعض القرى الساحلية لمنع التجمعات حتى لأصحاب الأملاك، موضحًا أن أصحاب الأملاك هم من يتحملون مسئولية التجمعات، مناشدًا المواطنين بعدم التجمع خلال الاحتفال بشم النسيم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.