«الاتصالات» توضح وضع المتخلفين عن صرف منحة الـ500 جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه تفقد 12 منفذا لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية.وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن سير العمالة منتظم باستثناء حالة واحدة شهدت زحام حيث اعتقد بعض المواطنين أن عملية الصرف تتم لكل الشرائح في نفس اليوم، مشيرا إلى أن جولته في المحافظات الأربعة استمرت 7 ساعات.وأوضح أن آلية صرف المنحة كانت موفقة وساعدت على عدم حدوث تدافع أو تزاحم، مشيرا إلى أهمية التوعية الإعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بصرف المنحة، مؤكدًا أنه تم تمديد ساعات العمل في منافذ المنحة من 8 صاحبا حتى 5 مساء، مشيرا إلى أن مركز الاتصال يتلقى 4 آلاف مكالمة هاتفية في الدقيقة.وأكد أن العامل الذي تخلف عن صرف المنحة اليوم سيتلقى رسالة في يوم آخر لصرفها.