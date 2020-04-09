هدى المفتى تكشف تفاصيل دورها مع عادل إمام في «فلانتينو»





كشفت الفنانة الشابة هدى المفتى، عن بعض تفاصيل دورها في مسلسل فلانتينو، الذي تشارك فيه مع الزعيم عادل إمام والمقرر عرضه على قناة "MBC مصر" في رمضان المقبل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عصر اليوم.مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة طرح تساؤلًا واحدًا وهو "فلانتينو فين؟" لتنهال بعدها نبوية التي تؤديها هدى المفتي بسيل من المعلومات العامة عن أصل كوكب الأرض ونشأة الكون.يشارك في بطولة مسلسل فلانتينو بالإضافة إلى الزعيم عادل إمام، مجموعة النجوم منهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، سليمان عيد وطارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو مالك مدارس دولية هو وزوجته؛ ولكن تحدث بينهما بعض الخلافات باستمرار ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.هدى المفتي هي ممثلة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعًا في أول ظهور تليفزيوني لها بشخصية نادين بمسلسل هذا المساء للمخرج تامر محسن في رمضان 2017، ليتوالى بعد ذلك ظهورها في الدراما التليفزيونية في مسلسلات لدينا أقوال أخرى، كأنه امبارح والجزء الثالث من نصيبي وقسمتك، وفي العام الحالي شاركت هدى في فيلمين سينمائيين وهما رأس السنة وبنات ثانوي، كما تشارك في عدة أعمال فنية خلال 2020 من بينها فيلم كيرا والجن للمخرج مروان حامد.