تأجيل الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب على حبسه إداريًا

أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل، تأجيلا إداريًا.كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر خليل.وسبق للمنتج أن تقدم ببلاغ ضد "حبيب" في شهر ديسمبر الماضي، بعدما توجه الفنان وآخرون إلى منزله وتعدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابته.