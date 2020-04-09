محمود التهامى يتألق فى حفل الليلة الختامية لمولد «القناوى»

أحيا الشيخ محمود التهامى، مساء أمس الأربعاء، الليلة الختامية لمولد عبدالرحيم القناوى، «أون لاين»، بالتزامن مع إحياء ليلة النصف من شعبان، فى ظل الدعوات للتجمع والاحتفال بالمولد.وبدأ الحفل بمداخلة مع الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة "ten"، ثم انتقل لبث مباشر استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى ظل متابعة الآلاف من متابعى ومحبى ومريدى الشيخ محمود وجمهور الإنشاد الدينى.يأتى ذلك بعد المبادرة التى أطلقها محمود التهامى تحت شعار خليك فى البيت في إطار الالتزام بقرارا منع التجمعات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية، وحرصه على إحياء الاحتفالات بذكرى آل البيت والمناسبات الدينية كما اعتاد إحيائها منذ سنوات طويلة.وكان الحفل الأول أونلاين لـ"التهامى" من خلال إحيائه لمولد السيدة زينب من المنزل بشكل مختلف من خلال بث الحفلة أون لاين للجمهور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعد أن بدأ الحفل بمداخلة مع الإعلامى رامى رضوان على قناة "دى أم سى".وأيضًا استعانت بـ"التهامى" وزارة الشباب والرياضة لإحياء حفلاتها منذ أيام، على مسرح الوزارة على الهواء مباشرةً، وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.