من الجمباز للتمثيل.. الطفلة بيري عباس تشارك في مسلسل «دهب عيرة»

تقدم الطفلة بيري عباس، أول أدوارها مع الفنانة الكبيرة يسرا، وذلك خلال مسلسل "دهب عيرة" والذي سيعرض في رمضان المقبل.وتقوم بيري بدور "جميلة" ابنة الفنانة حلا شيحة، وذلك بترشيح من المخرج سامح عبدالعزيز، الذي وجد بها الموهبة لذلك قام باختيارها للمشاركة في العمل لتبتعد لفترة عن الجمباز وتهتم بالتمثيل.وحققت بيري، العديد من الإنجازات كان آخر ألقابها الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للجمباز وتلعب في نادي اتحاد الشرطة الرياضي؛ وحصلت على 6 ألقاب على مستوى الجمهورية.مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهني، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.