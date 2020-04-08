ارتفاع حصيلة «كورونا» لـ 628 مصابا و24 وفاة في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 32 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضحت الوزارة التونسية في بيانها أنها أجرت أمس، 604 تحليلات مخبريات وتم تسجيل 32 تحليلا إيجابيا، 27 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، 628 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 24 حتى الآن، وفق وكالة "تونس أفريقيا للأنباء الرسمية".فيما أشارت الوكالة إلى أنه تقرر إجلاء التونسيين العالقين بولاية تبسة الجزائرية وإيواؤهم بأحد النزل بولاية توزر لإخضاعهم للحجر الصحي الوجوبي.