عزة مصطفى: السيسي يراهن على وعي المواطنين في عبور أزمة كورونا

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس حول أزمة كورونا، كان به أشياء كثيرة مهمة، موضحة أن الرئيس يراهن على وعي المصريين في العبور من الأزمة ووعي المواطن بمواجهة أهل الشر.وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اتخذ بعض القرارات المهمة اليوم، موضحة أن الدولة تعمل من أجل الحفاظ على المواطن.ولفتت إلى أن الحظر سيبدأ من الغد من الساعة الـ 8 مساء، والجميع عليه الالتزام، مؤكدة أن وزارة الداخلية ستتعامل بالقانون ولن تسمح لأحد المرور بعد الثامنة مساء، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء لديه تخوف من الثلاث أسابيع المقبلة، ولذلك يطالب الجميع بالجلوس في البيت.