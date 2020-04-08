انفصال مركبة سبيس إكس الأمريكية «دراجون» عن المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات يظهر من خلالها لحظة انفصال المركبة "دراجون" التابعة لـ "سبيس إكس" الأمريكية عن المحطة الفضائية الدولية.وعادت مركبة الشحن الفضائية "دراجون" التابعة لشركة سبيس إكس، إلى الأرض بنجاح يوم الثلاثاء، بعد أن انتهت من مهمة إعادة الإمداد الأخيرة لها في محطة الفضاء الدولية.أفادت بذلك الشركة الفضائية الأمريكية الخاصة وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).