رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يهدد صناعة النفط في العالم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:05 م
النفط
النفط
أبوزيد على
طباعة
أكدت صحيفة إندبندنت البريطانية أن مصير صناعة النفط في ظل توقف آلاف الطائرات وأمر مليارات المواطنين بالبقاء في منازلهم خوفًا من تهديدات فيروس كورونا، ترتب عليه تحطم الطلب العالمي على النفط المادة الرئيسية للتجارة العالمية.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن إنتاج الولايات المتحدة وكندا من النفط يتدمر بسبب التراجع الكارثي في ​​الطلب عليه، ويعتقد بعض الخبراء أن صناعة النفط ستواجه صعوبة للعودة مثل السابق، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في تعليق آلاف الوظائف وسيتوقف إنتاج العديد من آبار النفط، وهذا بدوره سيساعد في التحول نحو عالم منخفض الكربون.

ونوهت الصحيفة بأن الأزمة الحالية لها جوانب أخرى، تتمثل في أن الإجراءات الحالية جيدة للمناخ، حيث يمكن أن تؤثر تلك الإجراءات في سلوكنا، فالأشخاص الآن يعملون من المنزل في كثير من الأحيان، ويسافرون أقل ويتسوقون محليا، وبالتالي فإن تلك الخطوات تعني الابتعاد عن النفط وهذا مؤشر جيد للبيئة النظيفة.

وذكرت إندبندنت في تقريرها توقعات جيف كوري الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «Goldman Sachs» وتحليله مشتق من جبال البيانات والحقائق الصعبة، ويعتقد كوري وفريقه أن تراجع الطلب الناجم عن الأزمة الحالية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العام المقبل عندما يخرج الاقتصاد من حالة السبات.

كما يتوقع الفريق أن صناعة النفط لن تكون قادرة على مواكبة تلك الأزمة، تاركة فجوة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية لملئها.

وقال كوري إن الفيروس "سيغير بشكل دائم صناعة الطاقة وجغرافيتها السياسية، ويحد من الطلب مع تطبيع النشاط الاقتصادي وتحويل النقاش حول تغير المناخ".

وأخبر كوري إندبندنت "أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن مصدر الطاقة الذي كان العالم الصناعي مدمنًا عليه لأكثر من قرن من الزمن لديه بعض القيود المادية الرئيسية، ولا يمكن إيقاف تشغيله ببساطة وتشغيله مثل صنبور مياه".

يذكر أن الطلب العالمي انحصر بنسبة تصل إلى 30 ٪، أو 30 مليون برميل في اليوم، وهو ما يتجاوز بكثير أي شيء شوهد في أي تراجع سابق، وفي الوقت نفسه حافظت روسيا والمملكة العربية السعودية على مستويات إنتاج عالية أثناء خوضهما معركتها ضد الأزمة الحالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

تعديل مواعيد المترو بدءًا من الغد

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

ترحيل السورية «هيام صبحي» لأسباب تتعلق بالصالح العام

الصور

image description

لقطات من حياة المصريين في زمن الكورونا

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكوين» لعلاج مرضى كورونا

تعديل مواعيد المترو بدءًا من الغد

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

نجم الساعة

أغرب زواج فى مصر.. راقصة شهيرة تزوجت بسبب اصطدام سيارتها

الصحة

خبراء يكشفون عن مدى تأثير كورونا على قلب الإنسان

صاحب براءة اختراع «إيفرمكتين»: بصدد إجراء الاختبارات على العقار

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

منوعات

محمد صلاح ولاعبي ليفربول فى حصة يوجا أونلاين (فيديو)

تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022 بسبب كورونا

«الحجر بـ 15 جنيهًا».. مقاهي إمبابة ترفض الحظر وتقدم الشيشة للرواد (صور)

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

باسم الطويسي: مسابقة «من بيتي» فرصة لاكتشاف المواهب

ننشر السير الذاتية للفائزين بجوائز الشيخ زايد للكتاب

محمود التهامي يحيي «ختامية مولد عبدالرحيم القناوي» أون لاين

178 شارع النيل بالعجوزة.. الشاعر حسين السيد «عاش هنا»