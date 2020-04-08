ضبط 8 أطنان خل فاسد بمصنع فى الطالبية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات كبيرة من الخل الصناعي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.وأكدت التحريات إنتاج مصنع بمنطقة الطالبية، كميات من الخل الصناعى المستخدم فى الأغراض الصناعية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مدون عليها علامات تجارية وأسماء شركات أخرى دون وجه حق، وطرحها للبيع بالأسواق.بمداهمة المصنع تم ضبط " ط. غ" المدير المسئول عن المصنع، وبحوزته 4100 زجاجة خل بلغ وزنها 8 أطنان و851 كيلو، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.