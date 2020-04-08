هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في بوسترات «الفتوة»

مسلسل الفتوة





هنادي وأحمد خالد في مسلسل الفتوة

ويعد هذا العمل هو التعاون الأول الذي يجمع كل من الفنانة هنادي مهنا وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح بعد أعلنوا خطبتهما من أشهر قليلة.



والمسلسل من إخراج حسين المنباوي ويشارك في بطولته كل من نجلاء بدر ومي عمر وأحمد صلاح حسني وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي.





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استمر المؤلف هاني سرحان في كشف عدد من البوسترات الرئيسية الخاصة بمسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.وكشف سرحان مؤلفعن بوسترات جديدة، يكشف من خلالها عن شخصية كل من الفنانين من بينهما الفنانة هنادي مهني والتي تلعب شخصية شكر؛ وايضا شخصية الفنان أحمد خالد صالح والذي يقدم شخصية الشيخ مبروك.