نجلاء بدر ومى عمر وأحمد صلاح حسني على أفيشات «الفتوة»

كشف المؤلف هاني سرحان عن بوسترات وأفيشات أبطال مسلسل «الفتوة» الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وظهرت في الأفيشات التي نشرها هاني سرحان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، كل من الفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر بطلات العمل، بينما كان هناك أفيش للفنان أحمد صلاح حسني الذي يشارك في المسلسل في أول تعاون له مع الفنان ياسر جلال.مسلسل «الفتوة» يشارك فى بطولته كل من، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.ويسجل «الفتوة» التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة «سينرجى»، بعدما قدموا سويا مسلسل «لمس أكتاف».