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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

في أمسية دينية.. «كل يوم» يحيي ليلة النصف من شعبان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:41 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
سناء إسماعيل
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احتفت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بليلة النصف من شعبان، في لقاء خاص مع المنشد الديني محمود هلال، وأنشد "ناجاك قلبي"، و"سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه".

وأوضح أن الإنشاد ينقسم للتواشيح الدينية والابتهال الديني، والأغنية الدينية، مشيرًا إلى أن التواشيح الدينية من أصعب الألوان في المزيكا عمومًا، وهو ما تربى عليه محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم.

ويحتفل المسلمون اليوم بليلة النصف من شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي، وتعود أهمية تلك الليلة لدى أغلب أهل الإسلام، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة - بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء،
إلا أن تاريخ تغير القبلة ليس متفقا عليه أنه كان في هذه الليلة، فقد ذكر بعض العلماء أن تغيير القبلة كان في اليوم السابع عشر من شهر رجب في العام الثاني بعد الهجرة النبوية إلى المدينة.

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