استشاري نفسي: الموت من الخوف أسوأ من الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة شيرين درديرى، إن هناك نوعين من الخوف من تبعات انتشار فيروس كورونا، الأول خوف إيجابي وهو الذي يقتضى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار المرض وانتقال العدوى، والنوع الثاني هو الخوف المرضى الذي يمكن أن يؤثر على المناعة نفسها ويؤثر على سلامة الخلايا إذا سيطرت فكرة الخوف.وأضافت في حوارها مع الإعلامي سمير عمر ضمن حلقة برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، من الممكن أن يتطور الأمر إلى تأثر السلوكيات نفسها، معتبرة أن الموت من الخوف والهلع أسوأ بكثير من الخوف نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.وتابعت، أي محنة تتضمن بداخلها جانبا إيجابيا، وفى حالة كورونا يتمثل هذا الجانب في زيادة الترابط الأسرى نتيجة البقاء في المنزل فترات طويلة، مطالبة الأباء والأمهات باستغلال هذه الفترة في التقرب من الأطفال وتعليمهم قيما إيجابية جديدة، وعدم الخوف إلى درجة الهلع ولكن التوقف عند الخوف الطبيعي المؤدى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حتى لا يؤثر الخوف على مستقبل الأطفال ويتحول عندهم إلى فوبيا.