«الأسقفية» تشارك في مبادرة بنك الطعام لدعم العمالة اليومية

شارك شباب مشروع "معًا لأجل تنمية مصر" تحت إشراف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية "المطران منير حنا" ومؤسسة مصر الخير "الشيخ على جمعة "، بمبادرة مع "بنك الطعام المصرى" للمساعدة فى إعداد وتجهيز المعونات للمتضررين الذين فقدوا عملهم من أفراد العمالة اليومية والأسر المحتاجة، بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصرى بمنطقة التجمع الخامس.وأعد شباب "معا لأجل تنمية مصر " بإعداد وتجهيز أكثر من 3000 كرتونة طعام للتوزيع، جاء ذلك التفاعل من الشباب فقط فى اليوم الأول من المبادرة حيث أنهم يستمرون فى المبادرة ليوم غد أيضا.