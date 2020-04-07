وكيل «دفاع النواب»: استعدادات القوات المسلحة لمجابهة كورونا طمأن الشعب

وجه اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للقوات المسلحة، مشيدا بمدى جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة لها، والمخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.قال "جمال" إن العرض الذي قدمه القائد العام للقوات المسلحة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبهر الجميع ويؤكد أن القوات المسلحة هي الحصن الحصين لكل المصريين وأنها قادرة على المجابهة والتعامل مع أي أزمات داخل الوطن، بجانب الاستمرار في تنفيذ مهامها القتالية والتدريبية والدفاعية بأعلى كفاءة.أضاف: ما شاهدناه اليوم من إمكانيات القوات المسلحة في فتح مستشفيات ميدانية تضم عناية مركزة وغرف تنفس، ومعامل متنقلة للتحليل الفوري في أماكن الإصابات ومعدات وسيارات مخصصة للتعقيم الكيمائي، وأسطول من الأتوبيسات الجاهزة للنقل أو المساعدة في نقل المواطنين للتخفيف من الزحام في أوقات الذروة، بجانب الاستعداد الكامل لنقل أفراد القوات المسلحة إلى أماكن تمركزهم داخل البلاد في حالة الحاجة إليهم، استعدادا أبهر الجميع وبث الطمأنينة بين أبناء الشعب.أوضح وكيل دفاع النواب، أن ما أكده القائد العام للقوات المسلحة من الاستمرار في تنفيذ مخطط التدريب القتالي كما هو دون استثناء أو تأجيل، وتنفيذ المهام القتالية الموكلة للقوات مع الاستمرار في تأمين الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية مع مراعاة الحفاظ على الحالة الصحية للأفراد، وعدم انتشار الفيروس بين صفوف القوات، يعكس مدى الكفاءة والقدرة لقواتنا المسلحة الباسلة، التي يوجه لها الجميع التحية لدورها المعتاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.