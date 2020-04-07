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الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ للنائب العام لتقييد نشر الأخبار عن كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:14 م
النائب العام
النائب العام
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تقدم المحامي أحمد محمد عناني، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يطالب بإصدار أمر بوقف النشر بشأن فيروس كورونا.

وأضاف البلاغ أنه يطالب بصدور قرار بوقف النشر بخصوص فيروس كورونا بكافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والاكتفاء فقط ببيان وزارة الصحة وحملات التوعية التي تقدمها الدولة.

وأكد البلاغ أنه بمجرد نشر أي منشور يصدقه المواطن ويخلق حالة من الجدل والرعب في الشارع عموما وأبسط مثال هو ما تم يوم الإثنين في إحدى قرى محافظة البحيرة، حيث اشتبك عدد من أهالي قرية "بولس"، بكفرالدوار، مع قوات الأمن، بسبب دفن ضحية مصاب بفيروس كورونا حيث رفض عدد آخر من الأهالي دفن الضحية في القرية، نظرًا لإصابتها بفيروس كورونا.

وأشار البلاغ إلى تضارب الآراء في تحليل الوضع، وترك السوشيال ميديا تطلق المعلومات المتضاربة دون دراسة من خلال الصفحات المختلفة، يجعل المواطن يصاب بالخوف والفزع من كثرة هذه الإطلالات غير المدروسة أكثر من المرض والبلاء ذاته.

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