صعود بورصتى دبى وأبوظبى فى مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت أسواق المال الإماراتية لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بنحو ملحوظ، نتيجة ارتفاع أسهم الطاقة والعقارات.صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بالمستهل بنسبة 2.91%، ليصل إلى مستوى 1741.03 نقطة، رابحًا 49.37 نقاط، من خلال تعاملات 113.42 مليون سهم، بقيمة قدرها 84.69 مليون درهم.وصعد سهم إعمار 2.66%، ودبي الإسلامي 3.61%، وإعمار للتطوير 2.08%، فضلًا عن الاتحاد العقارية 9.09%.على صعيد متصل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.52%، ليصل الى مستوى 3853.83 نقطة، عبر تداول 23.68 مليون سهم، بسيولة قدرها 35.49 مليون درهم.وارتفع سهم طاقة 8.51%، وأبوظبي الأول 8%، وأبوظبي التجاري 5.24%، إضافة إلى سهم منازل 4.55%، والدار العقارية 1.36%، ودانة غاز 3.79%.